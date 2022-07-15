Ян Блахович: «Ради титула могу пойти на жертвы и провести реванш с Адесаньей в среднем весе»

Бывший чемпион в полутяжелом дивизионе заявил о готовности провести реванш против , причем в средней весовой категории.

«Возможно, теперь Адесанья будет очень осторожен в поединка, чтобы не допустить никаких ошибок, чтобы просто не проиграть.

Я бы не стал исключать, что спущусь на весовую категорию ниже, чтобы провести с Исраэлем реванш. Ради титула я могу пойти и на жертвы. Почему бы и нет?» – сказал Блахович.

Первый бой Блаховича и Адесаньи прошел в 2021 году за пояс полутяжелого дивизиона. Единогласным решением судей победил Ян, а Адесанья потерпел первое и на данный момент последнее поражение в карьере.

Исраэль Адесанья: «Я не буду небрежно рисковать, чтобы развлечь зрителей. Ради чего это делать?»