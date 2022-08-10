Чисора – о вызове Фьюри: «Прекрати нести чушь и пришли мне бумаги, сучка»

Британский тяжеловес Дерек Чисора ответил на слова , вызвавшего его на трилогию.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри заявил о «возвращении в бокс». Британец намерен провести третий поединок против . Первые два боя остались за Фьюри.

«Тайсон, прекрати нести чушь, дружище. Позвони мамочке и папочке. Мамочка – это Фрэнк Уоррен, папочка – гребаный .

Скажи им, что хочешь позависать со мной, ладно? И пришли мне бумаги, сучка», – сказал Чисора.

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