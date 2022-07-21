Тайсон Фьюри: «Бой с Энтони Джошуа должен быть бесплатным. Я подпишу контракт сегодня»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри готов драться с бывшим чемпионом Энтони Джошуа бесплатно.

«Это подтверждение того, что я сказал о поединке против Энтони Джошуа в Англии. Вот как устраивают бои, я подпишу контракт сегодня.

Бой должен быть бесплатным: бесплатный показ на телевидении и все билеты будут бесплатными.

Никто не заработает денег, если этот исторический бой для Британии состоится. Есть условия, и я их диктую. Соглашайтесь или оставьте это.

Мяч на вашей стороне, ребята, соглашайтесь или бросьте это. В любом случае, мне плевать. Это мое предложение. Мир вам», – сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Люди будут умолять меня вернуться, но это будет стоить огромных денег»

Тайсон Фьюри: «Проведу бой с Джошуа в Англии бесплатно для людей»

 

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