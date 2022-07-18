Тайсон Фьюри: «Люди будут умолять меня вернуться, но это будет стоить огромных денег»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не исключил вероятность, что вернется в бокс.

«Энтони Джошуа снова проиграет, а затем они будут просить Ахилесса о возвращении в ринг.

А я скажу им следующее: «Пошли в жопу, я на пенсии!»

Потом люди будут умолять меня вернуться, но это будет стоить огромных денег», – сказал Фьюри.

Британец объявил о завершении карьеры после досрочной победы над Диллианом Уайтом в апреле этого года.

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