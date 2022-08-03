Тайсон Фьюри начал переговоры с командой Дерека Чисоры о третьем поединке

Менеджер Дэвид Ганс, который представляет интересы , сообщил, что чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри начал переговоры о следующем поединке.

«Команда Тайсона уже вышла на нас с предложением обсудить детали возможного поединка, который мог бы состояться в конце года. Пока есть только наброски.

В ближайшее время мы соберемся, чтобы обсудить все подробнее», – сказал Ганс.

Первые два боя между Фьюри и Чисорой, прошедшие в 2011-м и 2014-м годах, завершились победой Тайсона.

В последнем поединке Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта, а Чисора взял реванш у Кубрата Пулева.

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