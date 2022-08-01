«WBC дал Тайсону время подумать об уходе». Тренер Фьюри объяснил, почему боксер не отказался от титула

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона WBC в тяжелом весе , объяснил, почему боксер не стал отказываться от титула.

«Будет хорошо, если Фьюри подерется с победителем реванша Энтони Джошуа – Александр Усик. Но сейчас Тайсон на пенсии. Это только мнение других о том, ушел он или нет.

То, что ты на пенсии не означает, что тебе нужно сразу же отказываться от титула. Как я понимаю, дал Фьюри время подумать об уходе. Когда люди хотят уйти с работы, работодатель дает им время подумать. Мол, возьми несколько недели и задумайся об этом», – сказал Стюард.

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