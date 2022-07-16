Хабиб пригласил Сирила Гана в Дагестан, француз ответил

Бывший чемпион в легком весе пригласил экс-временного чемпиона в тяжелом весе на тренировочные сборы в Дагестан.

«Сирил Ган, приезжай в Дагестан. Ты должен приехать в Дагестан, задержаться там на полтора-два года и изучать борьбу.

Он все еще тренируется во Франции. А где Франция, и где борьба? Это совершенно несопоставимые вещи. Пусть приезжает в Дагестан и учится, потому что у нас много тяжеловесов, которые могут с ним бороться.

Если он приедет, начнет изучать борьбу, через пару лет он будет чемпионом. Потому что его последний бой показал его слабость. Он должен учиться бороться, и я настоятельно ему это советую.

Пусть приезжает вместе со своим тренером – мы все устроим», – сказал Нурмагомедов.

Француз ответил: «Эй, Хабиб, большое спасибо за приглашение! Сейчас у нас не так много времени, чтобы им воспользоваться, но мы привезли Дагестан в Париж. Надеюсь, увидимся с тобой на турнире в Париже».

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