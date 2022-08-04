Вагабов – о трэштоке перед боем с Кудряшовым: «Это был плюс ему, после 5 поражений подряд о нем никто не знал»

Российский боец ММА Вагаб Вагабов вспомнил о боксерском поединке против , в котором Вагаб проиграл нокаутом на первой минуте боя.

«Он знает, для чего я много говорил. Это плюс ему был, что я о нем говорил. После пяти поражений подряд никто о нем знал.

Ну, одна победа из них была, но он сам признал, что ему ее подарили. Его никто не знал, я просто немного поднял его в глазах зрителей, вспомнив его победы.

Он мне спасибо сказать должен, что я много говорил. Если бы я много не говорил, он бы не был интересным.

О нем даже говорить не хочу. Может быть, мы с ним встретимся и пообщаемся, а так лишний раз не хочу упоминать его», – сказал Вагабов.

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