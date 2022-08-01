Магомед Исмаилов может провести боксерский поединок в сентябре на RCC

Рамазан Исмаилов, тренер российского бойца , рассказал о возможном боксерском поединке брата на в сентябре.

«У него проблемы с коленом, он не может полноценно бороться. Есть риск, что из-за нагрузок на сустав вся операция может пойти насмарку. Он может бой принять и сейчас, но чтобы его принять, он должен бороться и увеличивать нагрузку.

Решили провести боксерский матч. В сентябре лига RCC хочет ему организовать поединок по правилам бокса, пока непонятно с кем.

Организация не хочет отпускать Магомеда, так как он на контракте», – сказал Исмаилов-старший.

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