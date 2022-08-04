Вагабов не исключает, что подерется с Кудряшовым на улице: «Он испугается выйти куда-нибудь со мной»

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Российский полутяжеловес смешанного стиля Вагаб Вагабов считает, что Дмитрий Кудряшов переоценил значимость своей победы в боксерском поединке.

Напомним, что в июне Дмитрий и Вагаб встретились в ринге, где боец ММА продержался меньше минуты, проиграв нокаутом.

«Когда-нибудь встретимся: улица, ринг, клетка – без разницы. Это он испугается выйти со мной куда-то.

В моих глазах, душе, сердце миллиграмма страха нет и никогда не бывает, тем более в спортивных событиях», – сказал Вагабов.

Вагабов – о трэштоке перед боем с Кудряшовым: «Это был плюс ему, после 5 поражений подряд о нем никто не знал»

Кудряшов нокаутировал Вагабова за 50 секунд. В финале гран-при PRAVDA Дмитрий подерется с Дациком

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