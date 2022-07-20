Чейл Соннен против боя Чимаева и Диаза: «Что же мы делаем?»

Ветеран ММА Чейл Соннен отреагировал на новость об организации боя Хамзата Чимаева и Нейта Диаза.

Поединок полусредневесов возглавит UFC 279, который состоится 10 сентября в Лас-Вегасе.

«Все в UFC либо чемпионы, либо претенденты. Если мы бронируем главный бой на арене «Мэдисон-Сквер Гарден», то это должно быть что-то.

Мы не можем поставить претендента номер один против парня, который не будет претендовать на титул. Поэтому что же мы делаем?

У этих двоих есть личный конфликт? У меня для вас плохие новости: у них его нет», – сказал Соннен.

Диаз – крупный аутсайдер боя с Чимаевым по мнению букмекеров

Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза 10 сентября возглавит UFC 279