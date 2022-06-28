Канело – о трилогии с Головкиным: «У него нет яиц, я нокаутирую его»

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес дал прогноз на третий бой против Геннадия Головкина.

Напомним, что первый поединок закончился вничью, а во втором бою сильнее оказался мексиканец.

«Чувствую ли я, что в этот раз могу нокаутировать Головкина? Да. Я не просто чувствую, а сделаю это. Я нокаутирую его в поздних раундах. У него нет яиц», – уверен Канело.

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