Исмаилов про бой с Кудряшовым: «Я сделаю ему скидку – 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА он может весить и 150 кг»

Российский боец рассказал о возможном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу .

«Прямо говоря, нет такого, чтобы Дима был мне интересен. Нет такого, чтобы я пришел и бросил ему вызов. Я всего лишь показал (в ролике, выложенном в социальной сети), что будет, если это случится.

Вы должны понимать, что я не бросал вызов Дмитрию Кудряшову. Это не тот случай: «он бросил ему вызов, и должен принять условия Кудряшова».

Нет, я не бросал ему вызов. Я объяснил, что раскатаю его в ринге, если дело дойдет. С его бывшим оппонентом я дрался в категории до 90 кг. Я не говорю Дмитрию, возвращайся в этот дивизион, но мы же прислушиваемся к мнению публики.

Если публике это интересно, и если это интересно Диме, я сделаю ему скидку – 93 кг, и мы побоксируем, а в ММА он может весить и 150 кг. Я не буду против», – сказал Исмаилов.

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