Официально: Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся на UFC 280

UFC официально анонсировал проведение очередного титульного поединка в легчайшем весе.
Чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг проведет вторую защиту пояса, его соперником станет бывший чемпион Ти Джей Диллашоу.
Стерлинг идет на серии из семи побед подряд, последний раз Алджамейн проигрывал в 2017 году Марлону Мораесу. Диллашоу же провел один бой (победил Кори Сэндхагена) после окончания дисквалификации за использование ЭПО.
Петр Ян: «У меня нет никакого желания взять реванш у Стерлинга. Его и так было много в моей карьере»
Шон О’Мэлли: «Стерлинг защищает свой пояс, и он должен отдать мне половину гонорара»