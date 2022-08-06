Официально: Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся на UFC 280

Теги легчайший вес UFC Ти Джей Диллашоу Алджамейн Стерлинг UFC 280 Бокс/MMA/UFC

UFC официально анонсировал проведение очередного титульного поединка в легчайшем весе.

Чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг проведет вторую защиту пояса, его соперником станет бывший чемпион Ти Джей Диллашоу.

Стерлинг идет на серии из семи побед подряд, последний раз Алджамейн проигрывал в 2017 году Марлону Мораесу. Диллашоу же провел один бой (победил Кори Сэндхагена) после окончания дисквалификации за использование ЭПО.

Петр Ян: «У меня нет никакого желания взять реванш у Стерлинга. Его и так было много в моей карьере»

Шон О’Мэлли: «Стерлинг защищает свой пояс, и он должен отдать мне половину гонорара»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные