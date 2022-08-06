Официально: Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу подерутся на UFC 280

официально анонсировал проведение очередного титульного поединка в легчайшем весе.

Чемпион дивизиона проведет вторую защиту пояса, его соперником станет бывший чемпион .

Стерлинг идет на серии из семи побед подряд, последний раз Алджамейн проигрывал в 2017 году Марлону Мораесу. Диллашоу же провел один бой (победил Кори Сэндхагена) после окончания дисквалификации за использование ЭПО.

Петр Ян: «У меня нет никакого желания взять реванш у Стерлинга. Его и так было много в моей карьере»

Шон О’Мэлли: «Стерлинг защищает свой пояс, и он должен отдать мне половину гонорара»