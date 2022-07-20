Бой Стерлинга и Диллашоу может быть перенесен на UFC 280

Бой чемпиона UFC в легчайшем весе и , запланированный на UFC 279, может стать частью следующего номерного турнира.

Ранее стало известно, что главным событием UFC 279, который пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе, станет бой в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Поединок Стерлинг и Диллашоу может пройти 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, где за вакантный титул в легком весе подерутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.

По информации, причиной переноса титульного боя стали разногласия Стерлинга с организацией. Чемпион требует внести в свой контракт пункт, согласно которому его базовый гонорар будет увеличиваться с каждой победой.

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