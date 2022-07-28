Волкановски защитил Адесанью: «Не хочу кидаться дерьмом в Канноньера, но он должен был что-то сделать»

Чемпион UFC в полулегком весе встал на защиту , которого фанаты упрекают в скучной манере ведения поединка.

«Дело в том, что люди должны понять: когда претендент может победить только нокаутом, и это все, что он ищет, то, чуваки, почему чемпион должен рисковать?

Почему он должен идти вперед, когда он знает, что может пропустить решающий удар? Я не собираюсь кидаться дерьмом в Канноньера, но я думаю, он должен был что-то сделать», – сказал Волкановски.

Чимаев про бои Адесаньи: «У Исраэля много денег. Он просто набирает очки и выигрывает»

Шон Стрикленд: «Адесанья будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и переиграет его по очкам»