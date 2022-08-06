Хирн назвал бой Ломаченко – Кэмпбелл своим главным промоутерским провалом

Британский боксерский промоутер Эдди Хирн признался, что недоволен своей работой по организации поединка между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Напомним, что украинец и британец встретились в ринге в 2019 году, тогда сильнее оказался Ломаченко.

«Самый большой убыток – это бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла, ведь это был мой личный провал.

Я совершил ошибку, ведь последовал за своими чувствами фаната. Это должно было быть огромным событием. Это же Ломаченко – лучший боксер P4P.

Британские фанаты бокса его обожают. Мы собрали всю арену О2, но рейтинги абонентского телевидения были низкими, и я потерял много денег.

Пришел Боб Арум и заработал на том, что я потерял – это меня сильно ранило. Это была тяжелая ночь», – сказал Хирн.

Следующий бой Василия Ломаченко состоится 22 октября. Соперника найдут после того, как боксер выедет из Украины

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