Следующий бой Василия Ломаченко состоится 22 октября. Соперника найдут после того, как боксер выедет из Украины

Промоутерская компания Top Rank назначила дату следующего поединка для экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

«Бывший чемпион в трех весовых категориях свой следующий бой должен провести 22 октября, об этом Luckypunch.net сообщил вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Как только компания получит подтверждение того, что Ломаченко выезжает из Украины, ему будет подобран соперник и определено место проведения поединка», – сообщили на портале.

В последний раз Ломаченко дрался в декабре прошлого года, когда победил единогласным решением судей Ричарда Комми.

Шакур Стивенсон вызвал на бой Василия Ломаченко: «Мы – два лучших боксера в мире!»

Боб Арум – о возможном бое Хэйни и Ломаченко: «Не знаю, кто бы победил. Поэтому зрители и покупают билеты»