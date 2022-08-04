Том Аспиналл сообщил о разрыве мениска и двух связок колена

Рейтинговый тяжеловес UFC Том Аспиналл рассказал о травмах, полученных в поединке с .

Напомним, что англичанин проиграл техническим нокаутом на 15-й секунде первого раунда из-за неудачного удара ногой.

«Доброе утро всем. Сегодня день операции», – сообщил британец в соцсети. «Сейчас я в Лондоне, и я зверски голоден, так как не могу есть перед операцией.

У меня разрыв мениска, передней крестообразной и боковой связки колена. Просто хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, и увидимся на той стороне», – написал Аспиналл в соцсетях.

Том Аспиналл: «В начале следующей недели мне предстоит операция»

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