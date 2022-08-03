Сергей Павлович до конца года может подраться с Кертисом Блейдсом

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович в конце года может подраться с .

Как сообщает Metaratings, бой планируют организовать до конца 2022 года на одном из турниров серии Fight Night, скорее всего, в Лас-Вегасе.

На UFC 277 в минувшие выходные Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде Деррика Льюиса. Блейдс в середине июля победил Тома Аспиналла – британец не смог продолжить бой из-за травмы ноги.

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