Том Аспиналл: «Странные несчастные случаи случаются. Сегодня была не моя ночь»

Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл прокомментировал поражение Кертису Блейдсу на турнире в Лондоне.
В главном событии на UFC Fight Night 208 Аспиналл получил травму колена на 15-й секунде боя. После поединка Блейдс пришел к британцу в раздевалку.
«С пивом все становится лучше. Какой парень, большой Кертис и его команда. Заскочили ко мне, чтобы поздороваться.
Странные несчастные случаи случаются, к сожалению. Сегодня была не моя ночь. Люблю всех», – написал Аспиналл под фото, где они с Блейдсом пьют пиво.
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