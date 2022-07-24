Том Аспиналл: «Странные несчастные случаи случаются. Сегодня была не моя ночь»

Британский тяжеловес UFC Том Аспиналл прокомментировал поражение на турнире в Лондоне.

В главном событии на UFC Fight Night 208 Аспиналл получил травму колена на 15-й секунде боя. После поединка Блейдс пришел к британцу в раздевалку.

«С пивом все становится лучше. Какой парень, большой Кертис и его команда. Заскочили ко мне, чтобы поздороваться.

Странные несчастные случаи случаются, к сожалению. Сегодня была не моя ночь. Люблю всех», – написал Аспиналл под фото, где они с Блейдсом пьют пиво.

Блейдс победил Аспиналла техническим нокаутом за 15 секунд из-за травмы Тома

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