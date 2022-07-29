Том Аспиналл: «В начале следующей недели мне предстоит операция»

Рейтинговый тяжеловес UFC Том Аспиналл рассказал о состоянии колена, которое он травмировал на первой минуте боя с .

Напомним, что англичанин не смог продолжать драться после 15 секунд первого раунде, из-за чего победу техническим нокаутом присудили американцу.

«Всем привет. Хочу быстро рассказать, как обстоят дела с моим коленом, поскольку многим это интересно.

Так вот, все, у кого есть проблемы с коленями, знают, что для получения точного снимка МРТ, нужно подождать, пока спадет отек.

Я говорил с хирургом, у нас есть примерное представление о том, что произошло, но мы ждем, когда отек исчезнет.

На этой неделе мы сделаем МРТ, а в начале следующей мне в Лондоне предстоит операция», – написал Аспиналл в соцсетях.

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