Крис Вайдман: «Миочич теперь другой зверь, и он будет проблемой для Джонса»

Бывший чемпион UFC Крис Вайдман поделился ожиданиями от вероятного боя тяжеловесов и .

«Джонс реально поработал над тем, чтобы набрать массу, а Стипе раньше был меньше. Я тренировался с Миочичем. Он мой друг, мы с ним зависали прошлой ночью.

Братан, Стипе сейчас стал большим, и он сделал это тихо. Миочич весит добрых 113 килограмм, и когда вернется, он будет проблемой. Не думаю, что Джонс хочет с ним драться.

Если Джон думает, что будет драться со 100-килограммовым Стипе, то ошибается. Миочич теперь другой зверь, говорю вам.

Джонсу предстоит подраться с большим парнем, который не перестает идти вперед, верит в себя и по-настоящему всесторонне развит», – сказал Вайдман.

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