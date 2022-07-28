Вагабов – о вызове Минеева: «До конца года я буду занят, вернемся к диалогу в будущем году»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе принял объединительный поединок против чемпиона в среднем весе .

Напомним, что ранее «Волжанин» предложил Вагабову бой в промежуточном весе, поставив на кон оба пояса.

«На следующие несколько месяцев у меня есть две разборки в тяжах и мне нужно закончить с ними – до конца года я буду занят.

Как я знаю, ты до конца года титул должен защищать, и если ты его сохраняешь, то я думаю, мы вернемся к этому диалогу уже в будущем году.

Думаю, без проблем придем к общему. Если вопрос только в весе, то это не проблема. Поэтому давай, тренируйся!» – сказал Вагабов.

Минеев согласился на бой с Вагабовым при одном условии: «Два пояса на кону. Погнали!»

Гаджиев про поединок Вагабова и Минеева: «Это будет бомба. И если она разорвется, то бой двух чемпионов наверняка войдет в историю»