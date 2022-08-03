Владимир Минеев хочет подраться с Дауреном Ермековым в конце года

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев назвал желаемого соперника.

«В Eagle FC временным чемпионом в среднем весе стал Даурен Ермеков, с которым у нас был бой. Мне интересно противостояние за пояс Eagle FC с Дауреном Ермековым, о котором сам Даурен тоже говорил.

Я к нему отношусь с большим уважением. К нему, и вообще ко всему Казахстану. Поэтому, мне кажется, было бы круто провести этот бой на совместном турнире AMC Fight Nights и Eagle FC памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Наверное, это было бы логично сделать в конце декабря», – сказал Минеев.

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