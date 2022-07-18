Минеев согласился на бой с Вагабовым при одном условии: «Два пояса на кону. Погнали!»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе отреагировал на вызов чемпиона полутяжелого дивизиона Вагаба Вагабова.

«Вагаб, конкретно с тобой я про деньги не разговаривал. Я чемпион в 84 кг, ты чемпион в 93.

Если ты готов, встречаемся ровно посередине – в 88.5 кг. Два пояса на кону. Погнали!» – сказал Минеев.

15 июля Вагабов успешно защитил титул в бою с Давидом Бархударяном. Минеев в последний раз дрался в октябре прошлого года, нокаутировав в третьем раунде Магомеда Исмаилова.

Вагаб Вагабов – Минееву: «Вова, давай устроим пятираундовую кашу»

Камил Гаджиев: «Хотел бы увидеть бой Кудряшова и Вагабова в ММА. Но не думаю, что это возможно»