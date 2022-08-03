Минеев про бой с Вагабовым: «Нам осталось договориться про вес и гонорары»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе хочет подраться с чемпионом полутяжелого дивизиона .

«Почему мне интересен бой с Вагабовым? Потому что Вагаб – красавец, он сметает в клетке все на своем пути. Почему бы и нет?

Это противостояние, по-моему, родилось сразу после боя с Магомедом Исмаиловым, когда мы встретились глазами.

Он чемпион, я чемпион, почему бы и нет? Мы два ярких ударника, два ярких представителя этой лиги.

Мне кажется, нам просто осталось договориться про вес и гонорары», – сказал Минеев.

Вагабов – о вызове Минеева: «До конца года я буду занят, вернемся к диалогу в будущем году»

Минеев согласился на бой с Вагабовым при одном условии: «Два пояса на кону. Погнали!»