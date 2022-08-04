Джефф Нил – о бое с Висенте Луке: «Он очень опасный чувак, не могу дождаться встречи с ним»

Полусредневес UFC Джефф Нил, которому в грядущие выходные предстоит поединок с Висенте Луке, высказался о своем оппоненте.

«Он отличный соперник. Он очень талантлив. И интересно, что у нас было много общих оппонентов. Поэтому я знаю его карьерный путь, я знаю, как он дерется.

Он немного менял свой стиль, но Висенте останется Висенте: он будет идти вперед, выбрасывая различные удары. Я не могу дождаться встречи с ним.

Сейчас я думаю лишь о предстоящей встрече. Нельзя заглядывать такому сопернику за спину. Он очень опасный чувак. Когда я с ним разберусь, тогда и подумаем, что мне делать дальше», – сказал Нил.

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