Белал Мухаммад – о бое с Луке: «Он нокаутировал меня в прошлый раз, хотел отплатить ему»

Топовый полусредневес Белал Мухаммад поделился мыслями после победы над Висенте Луке в главном событии UFC Vegas 51.

«Я работаю с лучшей командой в мире, мы под каждого оппонента готовим отличный план на бой: против Майи я защищался от тейкдаунов, против Томпсона – делал больше тейкдаунов.

Я знал, что Люке хорош в обоих аспектах, он нокаутировал меня в прошлый раз, и я держал это в голове: хочу отплатить ему тем же, хочу наносить ему удары, сильные удары.

Я показал, что умею все, я не из односторонних бойцов. Могу бороться в стойке и в партере с лучшими, могу драться в стойке с лучшими», – сказал Мухаммад.

Белал Мухаммад победил Висенте Луке в главном событии UFC Vegas 51

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