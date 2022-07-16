Вагаб Вагабов – Минееву: «Вова, давай устроим пятираундовую кашу»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) AMC Fight Nights Владимир Минеев Вагаб Вагабов Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов бросил вызов чемпиону среднего дивизиона Владимиру Минееву.

«Если Минеев так переживает за титул, можно оставить плюс-минус стольник и сделать громкий супербой в России. Просто супербой при своих поясах. Можно поменяться поясами – там вес не указывается.

Я отдам ему свой, а он мне свой. Вова, давай устроим пятираундовую кашу. У нас разница в росте 4-5 сантиметров. Владимир будет тренироваться и весить 97-98 кг.

Думаю, Камил Гаджиев переживает, ведь мы оба чемпионы его лиги, плюс Вова — его друг.

Не хочу никакой грязи, интриг, как у него получилось с Магой Исмаиловым. Можем просто сделать громкое спортивное событие и не гонять вес», – сказал Вагабов.

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