Владимир Минеев про поединок с Тимуром Никулиным: «В этом бою я почту память моего брата, который погиб в первые дни спецоперации на Украине»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался в поддержку спецоперации российской армии на Украине.

«Я себя считаю патриотом, я за Россию, я за те решения, которые принимаются нашим главнокомандующим, безусловно. Тот человек, который надел тельняшку, он уже навсегда свою жизнь связал с родиной и с решениями, которыми принимаются.

Сейчас быть человеком, который встает и рассуждает, за или против... Это нужно делать тогда, когда острая ситуация закончится.

Этот бой еще и в первую очередь для меня почтить память моего брата, который погиб в первые дни спецоперации на Украине, и поддержать тех ребят, которые сейчас там. Которым нужна наша поддержка, которым нужно понимать, что они делают правое дело, и за ними целая страна.

Потому что с той стороны — не одна страна. И сегодня мы столкнулись как Россия — не с Украиной. И мы не с украинцами шли воевать туда. Я лично считаю, что там идет противостояние нашего мира против всего остального. Это мое личное мнение.

Я хочу поддержать этим поединком наших ребят. Я выйду в футболке с изображением моего брата, я выйду в берете, знаешь, десантник — это навсегда», – сказал Минеев.

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