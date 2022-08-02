Тактаров про провокацию Льюиса перед боем с Павловичем: «То, что было у меня, нынешние бойцы сочтут негуманным. Меня и травили, и усыпляли»

Ветеран ММА Олег Тактаров отреагировал на провокационные слова Деррика Льюиса перед боем с .

«То, что было у меня, нынешние бойцы сочтут негуманным. Меня и травили, и усыпляли.

Наркоменеджер правдами и неправдами пытался меня уговорить выступить через неделю после боя», – рассказал Тактаров.

На UFC 277 Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

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