Тактаров про провокацию Льюиса перед боем с Павловичем: «То, что было у меня, нынешние бойцы сочтут негуманным. Меня и травили, и усыпляли»

Теги UFC Олег Тактаров MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров отреагировал на провокационные слова Деррика Льюиса перед боем с Сергеем Павловичем.

«То, что было у меня, нынешние бойцы сочтут негуманным. Меня и травили, и усыпляли.

Наркоменеджер правдами и неправдами пытался меня уговорить выступить через неделю после боя», – рассказал Тактаров.

На UFC 277 Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

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