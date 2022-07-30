Льюис перед боем с Павловичем: «Люди из России – они уже рождаются со значком свастики»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис натив UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Американский тяжеловес UFC Деррик Льюис оскорбительно высказался относительно россиян в преддверии поединка с Сергеем Павловичем.

«Я всегда думаю, что вопрос «Как ты получил прозвище Черный Зверь» является приманкой. Особенно когда его задают иностранцы. Потому что они автоматически думают о чем-то расистском.

Я стараюсь особо не давать им пищу для подобных вещей. Люди из России, Германии и так далее — они уже рождаются со значком свастики», – сказал Льюис.

Бой Льюиса и Павловича состоится в ночь с 30 на 31 июля в рамках UFC 277 в Далласе.

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