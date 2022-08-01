Олег Тактаров: «Павлович выглядит не слабее Нганну»

Теги UFC Олег Тактаров MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров высказался относительно победы Сергея Павловича над Дерриком Льюисом на UFC 277.

«Павлович выглядит не слабее Нганну. То, как он выиграл свой последний бой, применив психологически приемы.

Я наконец-то дождался доминирования со стороны наших бойцов в тяжелой категории. Похоже, этот Рубикон пройдет, и дальше будет доминирование наших бойцов», – сказал Тактаров.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

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