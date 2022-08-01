Сергей Павлович готов дать реванш Деррику Льюису

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович согласился провести реванш с Дерриком Льюисом, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на UFC 277.

Об этом сообщил журналист Бретт Окамото со ссылкой на менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

«Менеджер Сергея Павловича Али Абдель-Азиз сказал мне, что он не думает, будто бой прошлой ночью был остановлен преждевременно, но если захочет еще раз драться, то может получить бой, если UFC захочет.

Лично я был бы не против, если поединок перебронируют», – написал Окамото.

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