Сергей Павлович готов дать реванш Деррику Льюису

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис Али Абдель-Азиз UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович согласился провести реванш с Дерриком Льюисом, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на UFC 277.

Об этом сообщил журналист Бретт Окамото со ссылкой на менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

«Менеджер Сергея Павловича Али Абдель-Азиз сказал мне, что он не думает, будто бой прошлой ночью был остановлен преждевременно, но если Деррик Льюис захочет еще раз драться, то может получить бой, если UFC захочет.

Лично я был бы не против, если поединок перебронируют», – написал Окамото.

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