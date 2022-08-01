Костя Цзю про победу Павловича над Льюисом: «Красиво отомстил за русских»

Теги Константин Цзю UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу Сергея Павловича над Дерриком Льюисом на UFC 277.

«Любой бой – это новый опыт. Чем больше боев – тем большее уверенности. У Павловича есть все шансы бороться за пояс и стать первым.

Он очень красиво отомстил за русских, за те высказывания, которые себе позволил Льюис. Прекрасная и точная победа.

Сейчас ему не нужно останавливаться, идти вперед и не слушать болтовню от соперников», – сказал Цзю.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

Олег Тактаров: «Павлович выглядит не слабее Нганну»

«Как тебе мой бокс, Майк?» Русский десантник из UFC нокаутировал Льюиса за 55 секунд – и обратился к Тайсону в зале

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные