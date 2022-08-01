Костя Цзю про победу Павловича над Льюисом: «Красиво отомстил за русских»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу отреагировал на победу над на UFC 277.

«Любой бой – это новый опыт. Чем больше боев – тем большее уверенности. У Павловича есть все шансы бороться за пояс и стать первым.

Он очень красиво отомстил за русских, за те высказывания, которые себе позволил Льюис. Прекрасная и точная победа.

Сейчас ему не нужно останавливаться, идти вперед и не слушать болтовню от соперников», – сказал Цзю.

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.

Олег Тактаров: «Павлович выглядит не слабее Нганну»

«Как тебе мой бокс, Майк?» Русский десантник из UFC нокаутировал Льюиса за 55 секунд – и обратился к Тайсону в зале