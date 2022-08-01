Костя Цзю про победу Павловича над Льюисом: «Красиво отомстил за русских»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу Сергея Павловича над Дерриком Льюисом на UFC 277.
«Любой бой – это новый опыт. Чем больше боев – тем большее уверенности. У Павловича есть все шансы бороться за пояс и стать первым.
Он очень красиво отомстил за русских, за те высказывания, которые себе позволил Льюис. Прекрасная и точная победа.
Сейчас ему не нужно останавливаться, идти вперед и не слушать болтовню от соперников», – сказал Цзю.
Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде.
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