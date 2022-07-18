Шамиль Завуров: «Как бы не закончился бой Махачева и Оливейры, Хабиб не вернется»

Президент Eagle MMA Шамиль Завуров рассказал, может ли возобновить карьеру, если победит .

Ранее стало известно, что россиянин подерется с бразильцем за вакантный титул в легком весе на 280 в Абу-Даби.

«Может ли Хабиб вернуться? Я думаю, нет. Как бы там бой ни закончился, я не думаю, что Хабиб вернется. Я могу вернуться, но не Хабиб», – сказал Завуров.

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