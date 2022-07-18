Шамиль Завуров: «Как бы не закончился бой Махачева и Оливейры, Хабиб не вернется»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Шамиль Завуров Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Президент Eagle MMA Шамиль Завуров рассказал, может ли Хабиб Нурмагомедов возобновить карьеру, если Чарльз Оливейра победит Ислама Махачева.

Ранее стало известно, что россиянин подерется с бразильцем за вакантный титул в легком весе на UFC 280 в Абу-Даби.

«Может ли Хабиб вернуться? Я думаю, нет. Как бы там бой ни закончился, я не думаю, что Хабиб вернется. Я могу вернуться, но не Хабиб», – сказал Завуров.

Алджамейн Стерлинг: «Мое уважение Хабибу. Если ты надолго задержишься в игре, то проиграешь»

Али Абдель-Азиз: «Хабиб просто одолжил Оливейре пояс, чтобы он придержал его для Махачева»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные