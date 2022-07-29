Петтис – о Хабибе: «Сложно назвать Хабиба величайшим легковесом, он не дрался со всеми»

Теги UFC Би Джей Пенн легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Энтони Петтис Эл Яквинта Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис высказался о другом экс-чемпионе дивизиона Хабибе Нурмагомедове.

Петтис не соглашается с мнением, что россиянин, закончивший карьеру непобежденным, – лучший легковес в истории UFC.

«Мне сложно назвать Хабиба величайшим легковесом, потому что он не дрался со всеми. Он выиграл титул в бою с Элом Яквинтой.

Яквинты тогда даже не было в рейтинге, так что сами понимаете. Затем он подрался с несколькими хорошими парнями и ушел в отставку.

Хабиб определенно является одним из лучших легковесов, но мне трудно назвать его величайшим, когда есть такие парни, как Би Джей Пенн.

Если бы он в свое время не вернулся и не проиграл пару боев, то мы все сейчас говорили бы о нем как о величайшем бойце в истории легкого веса», – сказал Петтис.

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