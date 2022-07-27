Хрюнов хочет устроить бой Федору Емельяненко на РЕН ТВ: «Думаю, что он выберет кого-то конкурентного»

Российский промоутер сообщил о намерении организовать Федору Емельяненко бой в Москве на одном из турниров телеканала РЕН ТВ.

«Прежде всего, сам Федор должен принять решение, что ему нужно провести бой в России. Безусловно, продастся арена с любым соперником, которого пусть выберет сам Федор.

Он легенда, и это его право. Я думаю, что он выберет кого-то конкурентного.

Поединок с Роем Джонсом? Если по правилам бокса, то может быть. Но я думаю, что Федор собирается провести один из своих заключительных боев.

Пожалуйста, давайте организуем хоть сегодня. Я свою идею высказывал ему, и мы собирали какое-то количество ребят на его шоу, которое планировали на 26 июня, но оно немного перенеслось», – сказал Хрюнов.

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