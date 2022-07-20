Джефф Монсон – Вячеславу Дацику: «Я больше русский, чем ты»

Американо-российский боец обратился к будущему сопернику , с которым подерется 5 августа на «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Я знал, что Россия — моя судьба. Когда я впервые приехал в Россию, все было именно так, как я мечтал: Красная площадь, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, озеро Байкал, Сибирь.

Россия — мой дом. У меня русские жена и дети. И моя работа здесь. Я открываю детские спортивные школы.

Дацик, ты родился в России — поздравляю — ты ничего не желал для помощи России, твоя поддержка России — просто слова.

Я могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что на 100 процентов я больше русский, чем ты», – сказал Монсон.

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