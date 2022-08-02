Шлеменко про Василевского: «Он сам дрался на RCC, а теперь обвиняет их, что они устраивают левые бои»

Российский боец ответил на выпад Вячеслава Василевского, который заявил, что омскому спортсмену привезли «мешка из Европы» на бой в RCC 26 августа.

На RCC в Екатеринбурге в конце августа Шлеменко подерется с сербом Александром Иличем.

мне предложили Жакаре, я согласился. Но потом Жакаре — по каким-то своим причинам — не принял бой. Мне предложили Илича, и я согласился. В этом плане организаторам со мной очень просто.

А Слава Василевский — такой смешной, реально. Мне, наверное, стоило ему хотя бы раз проиграть, чтобы его так не распирало, когда он слышит мою фамилию (ранее между Шлеменко и Василевским прошло два боя, Шлеменко выиграл в обоих. — прим.ред.).

Хочу сказать, что он сам дрался на RCC, а теперь обвиняет их, что они устраивают левые бои. Организаторам в следующий раз надо быть повнимательнее, когда они захотят пригласить Славу к себе на бой.

Раз он говорит, что они привозят к себе мешки. Вот и не будут привозить мешки, значит, Слава у них драться не будет», – сказал Шлеменко.

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