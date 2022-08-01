Шлеменко про нового соперника Илича: «Очень опасный для любого бойца, для меня в том числе»

Российский боец отреагировал на организацию его боя с сербом Александаром Иличем на турнире RCC 26 августа в Екатеринбурге.

«Посмотрел его бои – на самом деле, я тоже не знал этого бойца. Очень опасный, неудобный, длинный левша. Хорошо бьющий ногой, причем левой ногой бьет как в печень, так и в голову.

Очень опасный для любого бойца, для меня в том числе. Конечно, не считаю его разминкой перед Исмаиловым. Мага – маленький левша, борец. А здесь длинный, почти два метра ростом, и ударник. Причем бьет ногой как битой.

Совершенно разные стили – единственное, что их объединяет, что они оба левши, но у них совсем разная техника

Я не так часто в последнее время дерусь. Спасибо моим болельщикам, фанатам – мой бой и до раскрутки раскручен. И по большому счету не так важно, кто соперник.

А тем более если соперник не для галочки, а такой, который может нокаутировать любого. Думаю, это вдвойне интересно», – сказал Шлеменко.

Шлеменко про перенос боя с Исмаиловым: «RCC подготовила мне не менее, а то и более опасного соперника»

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь