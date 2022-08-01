Василевский про бой Шлеменко и Илича: «На этот раз привезли мешок из Европы»

Российский боец прокомментировал организацию боя и Александара Илича на 26 августа.

«Никакой бой. Я не знаю никакого Илича. Привезли мешок, ноунейм. Думаю, что фамилия соперника Шлеменко ни о чем не говорит не только мне, но и всем остальным.

Александр выбирает себе легкие пути. Он просто зарабатывает деньги. Что может быть лучше мешка из Европы? Только мешок из Бразилии. На этот раз привезли мешок из Европы.

Но он сам в этом не сознается. Легкие деньги. Привезли человека на убой в главный бой вечера.

Можно выйти, победить и произнести мотивационную речь: «Не пейте, не гуляйте после десяти, занимайтесь спортом». Высосанное из пальца противостояние», – сказал Василевский.

Соперником Шлеменко по бою 26 августа станет Александар Илич

Шлеменко про нового соперника Илича: «Очень опасный для любого бойца, для меня в том числе»