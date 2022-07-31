Дэйна Уайт согласился с рефери боя Павловича и Льюиса. При этом он назвал остановку ранней

Президент UFC Дэйна Уайт высказался об остановке боя и . Промоутер согласился с тем, что она была ранней, при этом он нашел логику в действиях рефери.

«Я думаю, что это было слишком рано, но если быть честным, то Мираглиотта – отличный рефери.

На его месте, вероятно, 9 из 10 людей в этом зале вмешались бы и остановили бой, включая меня», – сказал Уайт.

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