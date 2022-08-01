Сергей Павлович: «У меня нет вопросов по поводу остановки боя с Льюисом»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис UFC 277 Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович прокомментировал спорную остановку в его бою с Дерриком Льюисом на UFC 277.

«Рефери — профессионал. Думаю, что он сделал свою работу и сделал ее хорошо. У меня нет вопросов по поводу остановки. Это было правильное решение.

После лондонского турнира у меня почти не было отдыха. После того поединка я готовился четыре месяца на подготовку к этому.

Мне нужно немного отдохнуть, а после мы с командой решим, что будем делать», – сказал Павлович.

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