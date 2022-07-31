Шлеменко – о победе Павловича: «Льюис ответил за слова о русских»

Теги UFC Александр Шлеменко тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Александр Шлеменко не скрывает радости после победы Сергея Павловича над Дерриком Льюисом.

Перед боем американец позволил ксенофобские высказывания в адрес россиян и немцев, назвав всех людей этих национальностей расистами.

«Лучше и не придумать! Сергей выиграл. Спасибо Льюису за его глупость. Столько было разговоров... В итоге Льюис ответил за свои слова про русских в клетке», – сказал Шлеменко.

Льюис перед боем с Павловичем: «Люди из России – они уже рождаются со значком свастики»

Видео нокаута в бою Сергей Павлович – Деррик Льюис на UFC 277

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