Видео встречи Павловича и Анкалаева после побед на UFC 277

Теги UFC Сергей Павлович Деррик Льюис Энтони Смит Магомед Анкалаев Анкалаев - Смит Бокс/MMA/UFC

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого прошел бой за титул в женском легчайшем дивизионе между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес (победа бразильянки единогласным решением судей).

В главном карде дрались двое россиян. Полутяжеловес Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде Энтони Смита, а затем тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал Деррика Льюиса на первой минуте.

После побед соотечественники встретились за кулисами турнира, поздравив друг друга с победой.

Магомед Анкалаев поспорил с Джо Роганом: «Сколько я еще должен выиграть, чтобы драться за пояс?»

Видео нокаута в бою Сергей Павлович – Деррик Льюис на UFC 277

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