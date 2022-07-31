Видео встречи Павловича и Анкалаева после побед на UFC 277

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого прошел бой за титул в женском легчайшем дивизионе между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес (победа бразильянки единогласным решением судей).
В главном карде дрались двое россиян. Полутяжеловес Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде Энтони Смита, а затем тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал Деррика Льюиса на первой минуте.
После побед соотечественники встретились за кулисами турнира, поздравив друг друга с победой.
Магомед Анкалаев поспорил с Джо Роганом: «Сколько я еще должен выиграть, чтобы драться за пояс?»
Видео нокаута в бою Сергей Павлович – Деррик Льюис на UFC 277