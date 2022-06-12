Тайла Сантос: «Не могу жаловаться на решение судей в бою с Шевченко»

Бразильянка Тайла Сантос прокомментировала поражение от чемпионки наилегчайшего дивизиона UFC Валентины Шевченко.

На UFC 275 в Сингапуре Шевченко победила раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49-46.

«Не могу жаловаться на решение судей. Я еще молода, и это не последний раз, когда вы видите меня в бою за пояс.

Я ожидала такой бой, и готова к следующему поединку.

Мой глаз? Да, я не могла видеть им после столкновения головами. Всякий раз пыталась бить по центру, когда видела Валентину», – сказала Сантос.

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