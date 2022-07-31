Морено – Фигередо: «Я прощаю тебя. Прошу, прости меня, если я как-то тебя задел, брат»

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Брендон Морено обратился к чемпиону наилегчайшего веса Дейвисону Фигередо, с которым мексиканец встретится в октагоне в четвертый раз.

«Я не ненавижу тебя, я не имею ничего против тебя. Я прощаю тебя. Прошу, прости меня, если я как-то тебя задел, брат.

Эй, не пойми меня неправильно: я хочу этот бой, я хочу биться с тобой в декабре. Ты говоришь, что здоров, я тоже в порядке, так что погнали в декабре», – сказал Морено бразильцу.

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