Фигередо – о победе Морено: «Он – чемпион, эта ночь принадлежит ему»

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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо отдал должное временному чемпиону Брендону Морено, который одержал победу над Каем Кара-Франсом.

«Он устроил потрясающее шоу для нас, эта ночь принадлежит Брендону Морено. Он – чемпион. Для всех, кто нас сейчас освистывает: это пример того, что главное – уважение.

Сейчас в октагоне два бойца, которые уважают друг друга, которые готовы устроить шоу для вас», – сказал Фигередо.

Морено – Фигередо: «Я прощаю тебя. Прошу, прости меня, если я как-то тебя задел, брат»

Морено – об отказе от трэштока: «Моя дочка сейчас смотрит на меня. Не хочу быть парнем, который поливает кого-то дерьмом»

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